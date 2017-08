'Blow Out': essentiële cinema

THRILLER Tegen het einde van de jaren 70 was Amerika een getraumatiseerd land: de Vietnamoorlog had meer dan tien jaar geduurd en na politieke schandalen als Watergate en Chappaquiddick was het vertrouwen in het beleid ver zoek. Brian De Palma legde in 1981 die tijdgeest briljant vast in ‘Blow Out’, misschien wel zijn beste film. John Travolta speelt een geluidstechnicus die op een avond omgevingsgeluiden staat op te nemen, wanneer hij een auto van een brug ziet rijden. Eén van de inzittenden, een belangrijke politicus, overleeft het niet. Ongeluk of kwaad opzet? De Palma beleefde met deze film een creatief hoogtepunt: zijn steadicam gleed nooit gracieuzer door de decors (check die openingsscène!) en de suspensescènes waren zelden spannender. Geloofwaardig en nooit over the top. Essentiële cinema.