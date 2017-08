'Goliath': één van de verrassingen van het tv-jaar

SERIE Het hoofdpersonage van deze legal thriller – de aan lager wal geraakte topadvocaat Billy McBride – is zo cliché als het maar kan, en de plot is evenmin origineel (onze man neemt het op tegen het topadvocatenkantoor dat hem buitengooide), maar toch is de serie uw tijd meer dan waard: Billy Bob Thornton is in de hoofdrol opnieuw in bloedvorm, de reeks baadt in een knap L.A. noir-sfeertje, en Kelley omringde McBride met een bonte verzameling heerlijke, door topacteurs vertolkte personages. Leuk ook om nog eens een serie te zien waarbij je níét het gevoel hebt dat het ook met een paar afleveringen minder had gekund.