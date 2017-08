'Rick and Morty': heerlijke sci-fi waanzin

ANIMATIE Die cultanimatiereeks valt nog het best te omschrijven als een kruising tussen ‘Futurama’, ‘BoJack Horseman’ en ‘Back to the Future’ (de serie ontstond uit een parodie van die filmreeks), en ze werd geschreven door een bende scifi-geeks op een combinatie van lsd en weed. Na twee jaar wachten viel het derde seizoen totaal onaangekondigd uit de lucht gevallen, en het dompelt ons opnieuw onder in een losgeslagen wereld van postapocalyptische mutanten, alien-seksrobots, portal guns die toegang verschaffen tot parallelle universums en andere heerlijke scifi-waanzin. Om oververhitting van uw brein te vermijden: best in niet té grote doses nuttigen.