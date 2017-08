Uitstekend nieuws voor wie de vlijmscherpe en immer schietklare Noomi Rapace gaarne over het scherm ziet dartelen: in de dystopische sciencefictionthriller ‘What Happened to Monday’ neemt ze maar liefst zéven rollen voor d’r rekening – ze speelt immers alle zeven de zussen die elkaar elke dag moeten aflossen in een wereld waarin de éénkindpolitiek manu militari wordt gehandhaafd.