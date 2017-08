De jazz (of althans: de allereerste jazzplaat) is dit jaar 100 geworden, en ook Netflix is sinds kort in een met blue notes doorspekte feeststemming: in ‘I Called Him Morgan’ doet Kasper Collin, een Zweedse filmmaker die u mag kennen van z’n bloedmooie portret van freejazzsaxofonist Albert Ayler, het tragische leven van trompettist Lee Morgan uit de doeken.