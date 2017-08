'Fast & Furious 8': bijzonder clever uitgevoerde pulp

FILM De onderdelen die de motor van sputteren weerhouden, blijven dezelfde: glimmende en opgefokte bolides, vrouwen die dezelfde adjectieven opgeplakt kunnen krijgen en gebalde vuisten die met boude uitspraken gepaard gaan (‘Ik sla je tanden zo ver je bek in, dat je een tandenborstel in je reet zal moeten steken om ze te kunnen poetsen!’). Nieuw in episode 8 is Charlize Theron, die eerder al in ‘Mad Max: Fury Road’ bewees een hoop schroot op wielen de baas te kunnen, en nu een legertje zombie-auto’s (!) vanop een afstandje mag bedienen. Pulp? Ja, maar wel bijzonder clever uitgevoerde pulp.