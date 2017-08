Pieter Aspe «In mijn geval wordt er gefocust op de evolutie van de strijd tegen eenzaamheid. Omdat het voor mezelf heilzaam kon zijn om erover te praten, heb ik toegezegd. Al blijft het natuurlijk moeilijk.»

HUMO Toen we u in december interviewden, kon u zich niet inbeelden ooit weer te schrijven. Acht maanden later is uw laatste misdaadroman ‘De butlerknop’ klaar: hij verschijnt eind september.