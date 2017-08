'Bake Off Vlaanderen': 'Doe eens wat minder suiker in je cake'

Bij ons doet haar bijzondere naam nog geen belletje rinkelen, maar aan de overzijde van het Kanaal kennen ze de food historian wél: ze jureert er al jaren voor de Great Taste Awards en schreef het boek ‘Pride and Pudding’, over de geschiedenis van de Britse puddings, zoet én hartig.

Regula Ysewijn «Grappig dat je mijn naam aanhaalt: ik ben mijn ouders ontzettend dankbaar dat ze me als kind lieten kennismaken met Engeland – sindsdien ben ik overtuigd anglofiel – maar ze hebben me wel een naam gegeven die ei zo na onuitspreekbaar is in het Engels. In de mond van een Brit klinkt het algauw als ‘regular’, dus zeg ik er altijd bij: ‘Remember, I’m nothing regular.’ (lacht)»