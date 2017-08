De onbekende helden van Arnout Hauben: 'Stijn Coninx had hier acht films uit kunnen puren'

De reis brengt Hauben onder meer in Mongolië en bij de indianen in de Rocky Mountains, maar beginnen doet hij met Abbeel, die als soldaat in het leger van Napoleon in 1812 mee op expeditie ging naar Rusland. ‘Klaar om ten oorlog te trekken!’, zoals de documentairemaker het zegt bij de start van de aflevering.

Arnout Hauben (lacht) «Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, nietwaar: oorlogen vormen nu eenmaal een mooie achtergrond voor grote en kleine verhalen over gewone mensen. Maar ik heb wel geprobeerd om zo ver mogelijk van ‘Ten Oorlog’ te blijven: er is bijvoorbeeld één aflevering die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog afspeelt – die over het legerkorps dat is gaan vechten in Rusland – maar die brengen we pas helemaal op het einde.