Sandra Bekkari in 'Open keuken': 'Gezonde voeding hoeft geen konijnenvoer te zijn'

SANDRA BEKKARI «Begin januari was er een ‘VTM Nieuws’-reporter aanwezig op mijn uitverkochte ‘Nooit meer diëten’-dag in de Gentse Ghelamco Arena, door wie ik kort geïnterviewd werd. Niet lang daarna werd ik uitgenodigd bij VTM voor een kennismaking en enkele pilootopnames. Et voilà!

»Ik ben 44: ik had nooit verwacht dat ik ooit nog voor een tv-programma gevraagd zou worden, en het stond ook niet op mijn bucketlist. Maar ik ben natuurlijk dankbaar voor deze unieke kans. Ik vind het vooral leuk dat het organisch gegroeid is: ‘Open keuken’ vloeit voort uit mijn boeken, terwijl je vaak het omgekeerde ziet gebeuren – dat mensen boeken ontdekken door een tv-programma of door een bekend gezicht.»