FILM Fawcett (u herkent Charlie ‘Sons of Anarchy’ Hunnam) vertrok in 1924 op missie naar het Amazonegebied, op zoek naar een verloren stad die weleens de missing link in onze geschiedenis zou kunnen zijn. De magnifieke beelden van traag over de rivier dobberende bootjes, mannen die het ongedierte van hun zwetende lijven slaan, het broeierige besef dat íéts hen in de gaten houdt: de jungle fever zal voelbaar zijn tot in uw luie zetel.