'Top of the Lake: China Girl': Nicole Kidman steelt elke scène waarin ze te zien is

SERIE In het tweede seizoen van Jane Campions ‘Top of the Lake’ speelt ze een adoptiemoeder die haar dochter door de vingers ziet glippen, en ze steelt elke scène waarin ze te zien is. Niet evident, want vaak staat ze tegenover Elisabeth Moss (die sinds ‘Mad Men’ bij ons ook weinig verkeerd kan doen). Moss herneemt haar rol als rechercheur Robin Griffin, en ditmaal moet ze onderzoeken wat er precies gebeurd is met een jonge prostituee die uit het water nabij Sydney wordt gevist – de speurtocht voert haar naar een groezelig bordeel en een vruchtbaarheidskliniek. Waterdichte plots verzinnen is nog steeds niet Campions sterkste punt, maar dat compenseert ze ruimschoots met tonnen sfeer en suspense; haar twee hoofdactrices, zowat de beste van het moment, doen de rest.