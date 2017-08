Superheldenspoof 'The Tick' is een potentiële cultknaller

SERIE De bizarre titelheld (yup: een teek in een smurfblauwe outfit, rol van de Britse comedylegende Peter Serafinowicz) is een caped crusader die net als zijn collega’s bij Marvel en DC graag de wereld wil redden, maar zo idioot is en zo graag in pompeuze speeches losbarst dat zijn acties voortdurend in de soep lopen. De reeks is minder weird dan een eerdere tv-versie uit 2001, maar – blijkens de pilot – ook verrassend grimmig. Wellicht de invloed van Wally Pfister, de vaste cameraman van Christopher Nolan, die als coproducer optrad en ook de helft van de afleveringen regisseerde. Kortom: een potentiële cultknaller!