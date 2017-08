'The Bomb': ijselijke stuff over onvoorspelbare kernwapens

DOCU Niet omdat een onverantwoorde gek binnenkort op de rode knop zou drukken, maar omdat kernwapens machines zijn – de meest destructieve die de mens ooit maakte – en die zijn nu eenmaal onvoorspelbaar, zeker in tijden van terrorisme en cyberoorlogen. Het opmerkelijke is dat ‘The Bomb’ het zonder het gebruikelijke rijtje talking heads of voice-over doet, maar met een niet-chronologische montage van beelden en een pulserende elektronische soundtrack van The Acid. Ruim een derde van de film bestaat overigens uit tegelijk indrukwekkende en schokkende archiefbeelden van atoomproeven die pas recent werden vrijgegeven en dus nooit eerder werden vertoond. IJselijke stuff.