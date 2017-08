DRAMA Mark Wahlberg was nooit beter dan in de rol van pornoster Dirk Diggler, die gezegend is met een gigantisch, euh, talent, maar ten onder gaat aan zijn eigen ego. En ook de zijpersonages zijn nooit minder dan memorabel: Burt Reynolds als de integere regisseur die weigert om over te schakelen van film op video, of Julianne Moore als de tragische moederfiguur. Zoals het hoort in een film over dit onderwerp, trekt Anderson alle registers open: zijn camera zwiert opzichtig door de decors, pop- en discoklassiekers knallen uit de speakers en de emoties spatten ongegeneerd van het scherm. Kortom: gepassioneerde, roekeloze, onvergetelijke cinema.