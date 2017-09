'De recherche': Exhibitionisme in Genk

HUMO Nochtans las ik in een interview bij de start van het tweede seizoen: ‘Dit soort televisie kan alleen in Gent’.

Eline Nijs (programmamaker) «Voor alle duidelijkheid: er zijn nog afleveringen die zich afspelen in Gent (lacht). We wilden onze blik alleen wat verbreden en zien wat de combinatie van een grote stad met een kleiner, niet zo dichtbevolkt gebied zou opleveren. Dus zijn we op zoek gegaan naar een tegenhanger voor Gent, en zo kwamen we bij Genk en Limburg uit. Dat die locaties nog niet zo vaak aan bod zijn gekomen in docureeksen, maakte ze extra aantrekkelijk.»