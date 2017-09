Mensenlief, waar zouden we zijn zonder ‘De ideale wereld’, de vertrouwde punchline aan het eind van de dag, waarin de nog verse actualiteit onder de loep genomen wordt onder het motto: ‘Als je het zó bekijkt, is het allemaal maar om te lachen!’ We zullen het in het nieuwe televisieseizoen te weten komen op maandag, woensdag én vrijdag: de dagen waarop ‘De ideale wereld’ níét te zien zal zijn op Canvas.