Tom Audenaert en co lacht met regelneukers en uitgebluste ambtenaren in sketchprogramma 'Kafka'

Even polsen bij Tom Audenaert – bekend van ‘Quiz Me Quick’, ‘Marsman’, ‘Als de dijken breken’ en de Waalse thrillerserie ‘La trêve’ – wat ‘Kafka’ onderscheidt van de vele andere sketchprogramma’s.

Tom Audenaert «Ik heb nog maar één aflevering van ‘Kafka’ gezien, maar ze belooft veel goeds. De situaties zijn onnozel en absurd, maar ze zijn ook op een héél stijlvolle manier in beeld gebracht – in plaats van flitsende shots krijgen we vooral stille, Wes Anderson-achtige beelden. Kortom: ’t ziet er wrééd goed uit.»