Lisbeth Imbo kijkt In het hoofd van Jef Vermassen: 'Hij zal doorgaan tot het bittere einde'

Lisbeth Imbo «We tonen hoe het strafrecht is geëvolueerd in de loop van Vermassens lange carrière, en we nemen ook de invloed van de media op de rechtspraak en de onderzoeksmethodes onder de loep. Na de ontvoering van Anthony De Clerck in 1992 gebruikten de speurders bijvoorbeeld dezelfde stofzuiger om de koffers van de verschillende wagens te onderzoeken, waardoor de sporen natuurlijk gecontamineerd raakten. We hebben het ook over de dada van Vermassen – de onweerstaanbare drang – alsook over zijn pleidooi dat er een dader in elk van ons schuilt. Tenslotte buigen we ons over het fenomeen van de psychopaten, die volgens Vermassen in aantal toenemen. In een samenleving waar individuen steeds geïsoleerder leven, kunnen psychopaten makkelijker aan de sociale controle ontsnappen.»

HUMO Het klinkt bijna als een cursus strafrecht.