'Gert Late Night': Gwendolyn Rutten scheept in

Gwendolyn Rutten «Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee van wat ik moet verwachten – ook voor mij is het go with the flow – maar het programma biedt de kans om eens te ontsnappen aan de televisiequotes van 15 seconden. Kort en bondig kunnen uitleggen waar je voor staat, hoort erbij in mijn vak, maar soms is kort wel echt té kort. Zelfs bij langere interviews spreken we nog altijd maar over 10, 15 minuten. Dit is een unieke gelegenheid om aan slow television te doen. En slow politics.»

HUMO Alle sympathie hoor, maar ik associeer ‘Gert Late Night’ niet bepaald met het diepgravende, inhoudelijke interview.