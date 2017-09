Bart Peeters over 'Voor de leeuwen': 'Als de wereld íéts nodig heeft, dan wel een nieuwe generatie grappige mensen'

Bart Peeters «‘Voor de leeuwen’ is zo’n programma waarvan je denkt: ‘Waarom bestond dit nog niet?’ Als de wereld vandaag íéts nodig heeft, dan wel een nieuwe generatie grappige mensen. Humo’s Comedy Cup doet op dat vlak al veel, maar humor is méér dan stand-upcomedy: je hebt ook typetjes, imitatie, acrobatiek, clownerie, acteren, volkskomedie in de traditie van Gaston Berghmans of komisch cabaret à la Wim Helsen. En die disciplines willen we in ‘Voor de leeuwen’ zo veel mogelijk aan bod laten komen.»

HUMO De titel slaat spijkers met koppen: ’t vereist meer moed om in het openbaar te proberen grappig te zijn dan om in je blote fluit door een drukke straat te dansen.