Helden van hier, in de lucht: 'Ik was fan van Top Gun'

Vanaf woensdag vliegt op VTM de mughelikopter weer uit in ‘Helden van hier: in de lucht’. Aan de stuurknuppel zit, net als in het eerste seizoen, piloot Johan De Block. Welke televisiehelikopter deed hem als jonge snaak dagdromen van een job tussen de wolken: die van ‘Chopper Squad’, ‘Airwolf’ of toch maar ‘Blue Thunder’?