Spitsbroer Kristof Hoefkens: 'Ik heb nog nooit een auto gepikt'

Dat laten we graag over aan bedenker en schrijver Kristof Hoefkens, zelf nog altijd de broer van Lierse-coryfee Carl.

Kristof Hoefkens «We pikken de draad terug op na negen à tien maanden. Dennis heeft net de Gouden Schoen gewonnen – we zitten dus knal in het midden van het voetbalseizoen – en Alan komt vervroegd vrij met een enkelband. De ene is van plan om een Belgisch voetbalicoon te worden, zoals Eden Hazard of Kevin De Bruyne, desnoods ten koste van alles, en de andere wil, als ex-gedetineerde, gewoon proberen iets van zijn leven te maken.»