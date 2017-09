Thomas Vanderveken is de komende maanden the hardest working man in showbusiness, of toch op z’n minst de actiefste intellectueel in de wereld van kunst en letteren. Naast zijn presentatieklus bij ‘Voor hetzelfde geld’ zit hij naarstig het pianoconcerto van Edvard Grieg vanbuiten te blokken en dáárnaast is er ook nog het zoveelste seizoen van het immer kijkwaardige ‘Alleen Elvis blijft bestaan’, waarin hij opnieuw acht fonkelende gasten mag ontvangen.