Xavier Taveirne: 'Ik zie 'De zevende dag' niet als een kooi waar maar één iemand levend uit mag komen'

Xavier Taveirne «Vorige zomer besefte ik dat radio maken een gewoonte was geworden. Ik vind dat je moet stoppen als het té comfortabel wordt. Radio 1, mijn programma én mijn collega’s verdienen beter dan iemand die op automatische piloot zit te presenteren. Ik wilde eropuit trekken, breaking news doen, weer echt met twee voeten in de actualiteit staan. En toen kwam de vraag of ik misschien ‘De zevende dag’ wilde presenteren. Dat het samen met Phara zou zijn, heeft me over de brug getrokken. Zij brengt zoveel ervaring mee: als ik de eerste vijf minuten op antenne stijf sta van de zenuwen, vangt zij dat wel op. Om nog maar te zwijgen van wat ik allemaal van haar kan leren.

»We kenden elkaar nauwelijks, maar zijn meteen twee keer gaan lunchen.»