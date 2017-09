Luk Alloo: 'Ik verdwaal graag in de nacht omdat de mensen dan vaker hun ware gelaat tonen'

Op VTM krijgt u de komende maanden drie keer Luk Alloo voor de prijs van één. Binnenkort tuft hij nog eens mee met de wegpolitie, in januari peilt hij andermaal naar de zielenroerselen van een handvol BV’s – onder meer zijn eigen schoonvader Will Tura – maar eerst boort hij nog een nagelnieuw concept aan. Onder het motto ‘simpele ideeën zijn vaak de beste’ duikt hij in ‘Alloo in de nacht’, welja, de nacht in.