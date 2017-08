Ondertussen hangt het even nauw samen met het begin van het nieuwe schooljaar als beelden van huilende kindjes in de journaals, maar we kijken er toch net iets harder naar uit: de terugkeer van ‘De rechtbank’, de docureeks die laat zien dat rechters ook maar mensen zijn en de kijker thuis zich gelukkig mag prijzen als hij géén buurman heeft die zijn afval zomaar over de omheining kiepert.