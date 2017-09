Voor Amerikaanse kijkers was de grootste verrassing van ‘GLOW’ de casting van Marc Maron als de tweederangsregisseur, would-be-visionair en gepatenteerde viespeuk Sam Sylvia. In de VS is Maron namelijk een absolute ster: hij was als stand-upcomedian vaste klant bij David Letterman en Conan O’Brien en speelde vier seizoenen lang de hoofdrol in zijn eigen comedyreeks.