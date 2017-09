Het derde seizoen van 'Narcos': verslavend spannend

SERIE Na het gewelddadige einde van Pablo Escobar richten de makers van de serie hun pijlen nu op de mensen die ook in het echt de plaats van de drugskoning hebben ingenomen: de broers Gilberto en Miguel Rodríguez van het Cali-kartel, die de autoriteiten eerst een handje hielpen om Escobar pootje te lappen en vervolgens zijn cocaïnehandel overnamen. Bij het begin van dit seizoen maken de twee bekend dat ze een akkoord met de Colombiaanse overheid hebben gesloten om hun imperium op te geven en deftige zakenlui te worden. Een plan dat voor heel wat opschudding zorgt bij de andere drugsbaronnen én bij DEA-agent Javier Pena, die na Escobars scalp ook die van de twee hermanos aan zijn riem wil. Het vervolg is opnieuw een verslavende mix van spanning, heel veel geweld – al in de eerste aflevering wordt iemand gevierendeeld – en Zuid-Amerikaanse soap.