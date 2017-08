FILM Regisseur Gareth Edwards geeft er een verfrissend duistere toon aan, de actiescènes mogen er zijn en Felicity Jones is prima als heldin. Helaas werd Edwards opzijgezet door de studio, die uitgebreide reshoots deed, en dat gerommel zie je ook wel in het eindresultaat. The force had sterker kunnen zijn, maar dit blijft aardig popcornentertainment.