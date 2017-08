FILM ‘Get Out’ is in tegenstelling tot de slaapverwekkende Ben Stiller-komedie immers vaak akelig grappig en nog vaker nagelbijtend akelig. In deze slimme sociale satire monden ongemakkelijke praatjes (‘Uiteráárd mag onze blanke dochter uitgaan met een zwarte, we houden zelf ook van exotische culturen’) al snel uit in scènes die zo uit de betere slasher flick kunnen komen. Lópen!