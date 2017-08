Netflix Original 'Disjointed': welkom in de wietapotheek van Kathy Bates

SERIE Voor dit potje comedy werden namelijk enkele serieuze kanonnen in stelling gebracht: de serie werd bedacht door Chuck Lorre (de man achter kleppers als ‘Two and a Half Men’ en ‘The Big Bang Theory’) en David Javerbaum, jarenlang head writer bij ‘The Daily Show’. Voor de hoofdrol werd de immer geweldige Kathy Bates (‘American Horror Story’) aangetrokken. Ze speelt Ruth, een oude hippie die een levenslange droom in vervulling ziet gaan wanneer ze in L.A. een wietapotheek opent. Voor extra lachsalvo’s zorgen haar drie (uiteraard voortdurend stonede) winkelhulpjes, Ruths ondernemende zoon en – nu al ons favoriete personage – de veiligheidsagent in de apotheek, een getraumatiseerde Afghanistanveteraan. Liefhebbers kunnen, al dan niet met een enorme spliff bij de hand, meteen flink dóór bingen: Netflix bestelde namelijk ineens twintig afleveringen.