'Banking on Bitcoin': de ontstaansgeschiedenis en werking van de nog steeds in mysteriën gehulde digitale munt

DOCU Na het zien van ‘Banking on Bitcoin’ zijn we er eerlijk gezegd nóg niet helemaal uit, maar deze docu vertelt wel mooi (en met overzichtelijke animaties) de ontstaansgeschiedenis en werking van de nog steeds in mysteriën gehulde digitale munt. Zowel believers als sceptici komen aan het woord, en ook de minder fraaie kantjes van de technologie (criminelen maken er graag gebruik van) worden belicht. Maar de docu zet óók de nadelen van het financiële systeem zoals het nu al een paar honderd jaar bestaat op een rijtje, en die zijn niet min: af en toe een reusachtige crash met een wereldwijde crisis als gevolg, om er maar eentje te noemen. Mocht onze vaste frituur ze aanvaarden, we hadden – puur uit sympathie – al lang wat bitcoins in huis gehaald!