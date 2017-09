DRAMA - Cotillard speelt Sandra, die net een zware depressie heeft overwonnen, maar nu ontslagen dreigt te worden – tenzij ze haar collega’s ervan kan overtuigen een bonus van 1.000 euro af te slaan. En dus sjokt ze een weekend lang van de ene collega naar de andere, in een vernederende calvarietocht. Minder radicaal dan klassiekers als ‘Le fils’ of ‘Rosetta’, maar dankzij de sociale bevlogenheid, de subtiele christelijke symboliek (een stokpaardje van de broers) en vooral de vertolking van Cotillard is dit nog altijd essentiële cinema.