'2DOC: Elián': de jongen die de verhouding tussen Cuba en de VS voorgoed veranderde

ACTUA Het was het slotakkoord van een rel die enkele maanden eerder, op Thanksgiving, was begonnen toen het jongetje voor de kust van Florida werd gevonden. Elián was samen met zijn moeder Cuba ontvlucht, maar zij verdronk op zee, en hij werd gered door Amerikaanse vissers. Het jongetje mocht bij familieleden in Florida gaan wonen, maar Eliáns vader wilde hem terug, wat tot groot protest leidde bij de Cubaanse gemeenschap in Florida, en de diplomatieke spanningen tussen beide landen opdreef. Uiteindelijk moest Elián op bevel van de rechter manu militari worden weggehaald bij zijn familie en naar Cuba worden overgevlogen. Voor deze nieuwe documentaire gingen de makers eind vorig jaar, na de dood van Fidel Castro, praten met de enige die tijdens de hele heisa niet naar zijn mening werd gevraagd: Elián zelf. Zijn getuigenis dient als basis voor een reconstructie van hoe de hele zaak zo uit de hand kon lopen.