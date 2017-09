Els Dottermans en Marc Van Eeghem over 'Tytgat Chocolat: 'Spelen met tranen in de ogen'

Na jenever (‘De Smaak van De Keyser’), fruit (‘Katarakt’) en hennep (‘Eigen kweek’) is er nu chocolade: de nieuwe Eén-reeks ‘Tytgat Chocolat’ speelt zich in eerste instantie in en om een Vlaamse chocoladefabriek af, waar de inpakafdeling bemand wordt door werknemers met een mentale beperking.