Bent Van Looy over het nieuwe seizoen van 'Culture Club': 'Zo nu en dan mag er iets gevaarlijks gebeuren'

Bent Van Looy «Ik ga dit keer wat minder de co-interviewer spelen, en wat vaker verslag uitbrengen vanuit de culturele wereld. Vaak zijn dat onderwerpen die ik zelf aanbreng: zo reis ik binnenkort naar Zweden af voor een portret van wijlen Cornelis Vreeswijk, een Nederlandse singer-songwriter uit de jaren 60 en 70 die in eigen land nooit zo bekend is geworden, maar in Zweden op dezelfde hoogte staat als Bob Dylan. En ik mag met Dries Van Noten mee naar de modeweek in Parijs. Het heeft jaren geduurd om de man over de streep te trekken, maar nu krijgen we meteen ook uitgebreid toegang tot zijn werkplaats, en tot de coulissen van de show: iets wat je nog nooit op tv hebt gezien.»

HUMO In maart vroeg ik presentatrice Sofie Lemaire een cijfer op tien te geven voor het eerste seizoen: ze gaf een zeven. Wat jij?