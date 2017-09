HUMO Hoe zit dat?

Alex Callier «Ik heb drie jaar rust gehad. Destijds had ik twee seizoenen ‘The Voice’ achter de rug en eerlijk: dat is – zeker in combinatie met Hooverphonic, waarmee ik het toen ook druk had – gewoon heel erg heavy. Ik heb er zona van gekregen. Maar nu kon ik er weer tegen, en ik had tijd. Ik vind: een muzikant hoeft niet altijd consequent te zijn (lacht).»