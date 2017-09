Twaalf jaar na het begin van ‘Prison Break’, en acht jaar nadat de tv-serie aan een redelijk definitief einde leek te zijn gekomen toen hoofdpersonage / wandelende tattoo Michael Scofield omkwam in een explosie, keert het gevangenisdrama nu terug op onze schermen. Mét Scofield, die blijkbaar noch door een ontploffing noch door een hersentumor kon worden geveld en ditmaal vastzit in een gevangenis in Jemen.