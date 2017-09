In het hoofd van BoJack Horseman: Will Arnett kan er over meepraten

Will Arnett «Dat is heel vriendelijk, maar voor mijn part mag alle eer naar Raphael (Bob-Waksberg, de bedenker en schrijver van de serie, red.) gaan. Zijn dialogen zijn zo juist, en hij weet altijd zo goed waar hij heen wil, dat het voor mij een stuk makkelijker wordt om de juiste emoties over te brengen. Dat je als acteur enkel moet nadenken over je stem helpt ook: vaak zit je op de set toch in je hoofd met hoe je staat, hoe je realistisch moet bewegen, terwijl ik hier kan focussen op de woorden en de gevoelens.»

- Het kan geen gemakkelijk personage zijn: BoJack is zelfdestructief, narcistisch en egoïstisch, maar toch blijft hij op één of andere manier sympathiek.