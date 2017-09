'The Deuce': uit de koker van de beste en meest relevante tv-scenarist van de afgelopen vijftien jaar

SERIE ‘The Deuce’, dat door Simon samen met ‘The Wire’-getrouwen George Pelecanos en Richard Price geschreven werd, speelt zich af rond Times Square in het New York van de jaren 70. In die tijd liep het daar nog niet vol met toeristen maar was het een plek voor dealers, prostituees en pornoproducenten. Door de ogen van een dik dozijn personages (waaronder tweelingbroers Vincent en Frankie Martino, allebei gespeeld door Franco) laat Simon zien hoe drugs, seks en geweld een industrie werden, waarin de waarde van een individu uitgedrukt wordt in geld. Bekende thema’s dus, verteld op Simons trage maar o zo efficiënte manier.