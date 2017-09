DOCU De makers focussen op de vele bosbranden die elke zomer opnieuw de streek rond Los Angeles in lichterlaaie zetten, en de pogingen van de brandbestrijders om de woonwijken te vrijwaren. Maar ook de achterliggende problemen komen aan bod, want door de intensieve landbouw in Californië en de klimaatverandering is het gevaar op grote branden de afgelopen decennia sterk toegenomen.