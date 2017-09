'Midnight Cowboy': choquerend portret van de onderbuik van Amerika

FILM ‘Midnight Cowboy’ (1969), het Amerikaanse debuut van de Britse regisseur John Schlesinger, vertelt het verhaal van een naïeve Texaanse gigolo (Jon Voight in zijn toerekeningsvatbare dagen) die naar New York verkast en bevriend raakt met de groezelige ritselaar Dustin Hoffman. De homoseksuele subtekst van de film komt wat oubollig over, maar de personages ontroeren nog steeds en Voight en Hoffman zijn fenomenaal. Bonus: het destijds choquerende portret van de onderbuik van Amerika geeft je vandaag een indrukwekkend inkijkje in de late jaren 60.