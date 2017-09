'Black': de shit die u gezien moet hebben

DRAMA ‘Black’ heeft zijn gebreken, maar het is eigentijdse cinema, gemaakt door twee jonge regisseurs met bakken goesting. Het verhaal is een simpel Romeo en Julia-concept in de Brusselse Matongéwijk, over een jongen en een meisje uit rivaliserende stadsbendes. De eerste helft van de film is een onwennige combinatie van humor en geweld, maar zodra de bendeleden ontdekken wat er gaande is, wordt de suspense mooi opgedreven naar de razend knap in elkaar gestoken finale. Misschien niet de shit van de eeuw, maar wel shit die u gezien moet hebben.