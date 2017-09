Belga Sport: 'De Lotto Tour 95' bijt de spits af

SPORT De voornaamste slachtoffers waren de zuivere renners, die plotseling geen meter meer vooruit leken te komen. Tijdens de 160 km lange etappe van Le Grand-Bornand naar La Plagne verteert de 27-jarige Zwitser Alex Zülle de loodzware cols als knapperige rösti: nét niet fluitend bolt hij over de meet. Ruim vijftig minuten later bereiken vier ontredderde Lotto-renners – Herman Frison, Rudy Verdonck, Sammie Moreels en Peter De Clercq – meer dood dan levend de finish. ‘Buiten tijd,’ luidt het harde oordeel van de jury, en de vier worden zonder pardon uit de Tour gezet. Eerder had ook Mario De Clercq al opgegeven. Ploegleider Jean-Luc Vandenbroucke is ziedend: hij verwijt de jonge renners niet voor 100% voor hun sport te leven. Met een diepgewortelde frustratie blikken de protagonisten van weleer terug op hun toenmalige ‘afgang’.