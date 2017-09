Béatrice Delvaux steekt de taalgrens over: 'Ik hoop dat mijn Nederlands goed genoeg is'

Béatrice Delvaux «Ik was erg vereerd toen ze mij vroegen, maar ook verrast. Toen ik de gastenlijst overliep, zag ik veel mensen staan die ik heel erg bewonder. Ik was helemáál verrast toen ik begreep dat ik de eerste Franstalige gaste zou zijn. De redactie heeft me gerustgesteld: het is niet zo dat ze per se een Franstalige wilden en mijn naam als eerste uit de bus was gekomen. Ze vonden me interessant omdat ik altijd heb geprobeerd een brug te slaan tussen Franstalig en Nederlandstalig België – op politiek én cultureel vlak.

»Ik wou ook vooraf met de redactie praten om zeker te zijn dat ze tevreden waren over mijn Nederlands. Zolang het over politiek gaat, kom ik aardig uit mijn woorden, maar zou ik ook overeind blijven in een programma waar het vaak over emoties gaat en verre herinneringen? Af en toe zal ik naar de juiste woorden moeten zoeken, maar we trekken ons wel uit de slag.»