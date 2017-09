Wouter Deboot dwars door Amerika: 'De Amerikanen vinden mij maar een zotte pipo op een fiets'

We treffen onze favoriete fietsavonturier aan de telefoon in Wyoming, een Amerikaanse staat waarover we, nu we de tijd hebben om er eens grondig bij stil te staan, geen hol blijken te weten.

Wouter Deboot «Om de sfeer te schetsen: hij is acht keer groter dan België en er leven slechts een half miljoen mensen. Sommige huizen zijn anderhalf uur rijden verwijderd van de dichtstbijzijnde winkel. In de winter kan het hier min dertig graden worden, en er wonen wolven en beren. Met andere woorden: je moet over een speciaal karakter beschikken om hier te willen leven.»