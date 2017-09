Jan Douwe Kroeske: 'Dit jaar wil ik meer hiphop in 'De Lage Landenlijst''

HUMO Zeer leuk, maar wat ik me afvraag: is er veel overlapping? Luisteren Nederlanders naar Vlaamse muziek en omgekeerd?

Jan Douwe Kroeske «Goeie vraag, dat weet ik eigenlijk niet. Wat ik wél zeker weet, is dat er onder Nederlandse muzikanten heel veel waardering is voor hun Vlaamse collega’s. Jacques Brel en ook mensen als Raymond, Arno en Tom Barman staan bekend als eeuwige helden. Verder speelt het niet bij mij – en ik denk: bij de meeste mensen – of een nummer nu Nederlands dan wel Belgisch is: als ik mijn lijst maak, zet ik mij voor een leeg vel papier, en schrijf ik alleen op wat ik héél erg mooi vind.»