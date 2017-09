Een deal waar naar verluidt 100 miljoen dollar mee gemoeid is. De eerste vrucht van die samenwerking is ‘Jerry Before Seinfeld’, een special waarin Seinfeld terugblikt op zijn beginjaren als komiek. Toepasselijk opgenomen in de kleine club in New York waar het ooit voor hem begon, en afgewisseld met nooit eerder vertoond archiefmateriaal.