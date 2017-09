De docu's die u deze week graag informeren (van 15 tot 21 september)

Britain’s Biggest Adventures with Bear Grylls

Canvas, zaterdag 16 september, 19.10

Avontuur Het moet niet altijd de Noordpoolcirkel of de Australische outback zijn: ook dichter bij huis komt de Britse avonturier Bear Grylls aan zijn trekken.

First Cousin Once Removed

Canvas, zondag 17 september, 22.50

Portret Filmmaker Alan Berliner interviewde zijn aan alzheimer lijdende achterneef, de dichter en vertaler Edwin Honig, met veel humor en medeleven, wat Honigs poëtische vlam deed opflakkeren.

Risk

BBC 2, zondag 17 september, 23.00

Actua Regisseur Laura Poitras (‘Citizenfour’) volgde zes jaar lang WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Het resultaat: een bijzonder kritisch en weinig flatterend portret van de opgejaagde Australische internetactivist.

2Doc: Dugma: The Button

NPO 2, dinsdag 19 september, 22.55

Actua De Noor Pål Refsdal schetst in deze ontnuchterende documentaire een portret van een aantal leden van de Syrische tak van Al Qaeda, die er luidop van dromen een zelfmoordaanslag te mogen plegen.

Wilders

Viceland, donderdag 21 september, 21.00

Portret In deze Amerikaanse documentaire gunt – nou ja – de Nederlandse populist Geert Wilders ons een zeldzame blik in zijn persoonlijke leefwereld. Een sluwe pr-truc of een authentiek plaatje?